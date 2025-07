Antonow An-24 in Russland abgestürzt

Angara Airlines Antonow An-24 (Foto: Avia Spotting)

Heute Mittag, den 24. Juli 2025, ist in Sibirien eine zweimotorige Antonow An-24 abgestürzt, über Opferzahlen gibt es noch keine verlässlichen Angaben.

Angara Airlines Flug HZ-2311 startete am Morgen auf dem Flughafen von Blagoweschtschensk in Richtung Flughafen von Tynda. An Bord befanden sich laut russischen Medienberichten 49 Menschen. Das zweimotorige Turbopropellerflugzeug stürzte aus noch nicht geklärten Gründen rund 16 Kilometer vom Flugplatz entfernt über einem Waldgebiet ab. Das Wrack konnte inzwischen gefunden werden. Über Opferzahlen gibt es noch keine verlässlichen Angaben.

Update

Laut verschiedenen russischen Medienberichten sind bei dem Absturz alle 49 Insassen ums Leben gekommen.

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine Antonow An-24RV. Die zweimotorige Turbopropellermaschine war in Russland auf die Kennung RA-47315 zugelassen und wurde im Jahr 1976 gebaut. Die Baunummer der Maschine ist 67310502. Die An-24 ging bei dem Aufprall in Flammen auf und brannte aus.

Das Wetter

Über der Region herrschten gewittrige Regengüsse. Unserer Ansicht nach war das Wetter zum Unfallzeitpunkt über dem Flugplatz Tynda, als problemlos zu beurteilen. Die Wettermeldung bezogen wir aus einer Telegram Meldung im Internet. METAR Berichte stellt der Flugplatz nicht zur Verfügung.