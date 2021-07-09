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Antonov An-26 abgestürzt

09.07.2021 RK
Antonov An-26 Kamchatka Aviation Enterprise
Antonov An-26 Kamchatka Aviation Enterprise Absturzmaschine (Foto: Wikipedia)

Am 6. Juli 2021 ist ein Antonov An-26 Transportflugzeug im sibirischen Kamtschatka abgestürzt, dabei kamen alle 28 Insassen ums Leben.

Die Antonov An-26 Transportmaschine, mit 22 Passagieren und 6 Besatzungsmitgliedern an Bord, war zu einem Regionalflug PTK-251 vom Flughafen Elizovo (PKC) gestartet und sollte zu dem Flughafen Palana (UHPL) auf der Halbinsel Kamtschatka fliegen. Die zweimotorige Turboprop-Maschine ist bei schlechtem Wetter im Anflug auf den Zielflugplatz abgestürzt.

Absturzstelle Antonov An-26 (Foto: APT Authority)

Die Flugsicherung (ATC) verlor den Kontakt mit der Antonov An-26 mit der Kennung RA-26085, während sie sich im Endanflug etwa 9 Kilometer vor Palana entfernt befand. Die Maschine ist bei nebligem Wetter beim zweiten Anflugversuch an einer Klippe zerschellt und ins Meer gestürzt. Alle 28 Insassen kamen dabei ums Leben.

 

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