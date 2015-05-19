Antonov 2 kracht bei Notlandung in Kirche

Antonov 2 crash landing into church (Foto: AviaPress))

Eine russische Antonov 2 ist am Montag, den 18. Mai 2015, bei einer Notlandung in eine Kirche gekracht, der Pilot wurde dabei mittelschwer verletzt.

Aus noch nicht geklärten Gründen musste der Pilot mit seinem Antonov 2 Doppeldecker im kaukasischen Dorf Sanamer in der Nähe der Stadt Stawropol notlanden, das Landefeld war zu kurz und das Unglücksflugzeug krachte in die Ortskirche. Der Doppeldecker wurde bei dem Aufprall stark beschädigt und der 59 Jährige Pilot musste mit mittelschweren Verletzungen in ein lokales Spital überführt werden. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der russischen Transportbehörde am 18. Mai um 09 Uhr 00.

Bei der Antonov 2 handelt es sich um die Maschine mit der russischen Immatrikulation RA-56528. Die russische Transportbehörde informierte weiter, dass das Flugzeug für einen privaten Transport von vier Treibstofffässern benutzt wurde.

Eine Flugunfalluntersuchung wurde eingeleitet. Die ermittelnde Behörde fokussiert dabei hauptsächlich auf einen Defekt an der Maschine oder einen Pilotenfehler.