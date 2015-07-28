Air Bagan ATR-72 kommt nach der Landung von Piste ab

Air Bagan ATR 72 Runway Excursion (Foto: AP Authority)

Am Freitag, den 24. Juli 2015, ist ein ATR-72-200 von Air Bagan auf dem burmesischen Yangon International Airport (Rangun) nach der Landung von der Piste abgekommen, alle 54 Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Air Bagan Flug W9424 startete am Freitagnachmittag auf dem Flughafen von Mandalay in Richtung Rangun, wo die zweimotorige Turbopropellermaschine nach der Landung von der Piste abgekommen ist und im seichten Gras stecken blieb. Über das Unglück berichtete die Airline auf ihrem Facebook Auftritt bereits am Freitagabend. An Bord des Flugzeuges befanden sich neben 49 Passagieren auch fünf Besatzungsmitglieder. Zu einem ernsthaften Schaden kam bei dieser Runway Excursion niemand, einige Medien schrieben, dass ein Priester an der Hand leicht verletzt wurde.

Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Abend auf der Landebahn 21. Zu dem Landezeitpunkt herrschte über dem Flughafen bei leichtem Wind ein starker Platzregen. Warum das Flugzeug nach der Landung von der Piste abgekommen ist, muss nun eine Flugunfalluntersuchung zeigen.

Air Bagan ATR 72 Runway Excursion (Foto: AP Authority)

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um ein zweimotoriges ATR 72-200 Turbopropeller Verkehrsflugzeug mit der Immatrikulation XY-AIH. Das Flugzeug mit der Baunummer 469 wurde 1995 gebaut. Das Flugzeug wurde bei diesem Zwischenfall mittelschwer beschädigt.

METAR zum Unfallzeitpunkt:

VYYY 241230Z 32004KT 3000 RA BKN010 FEW015CB OVC080 25/25 Q1010 CB S

VYYY 241300Z 17003KT 2000 +RA BKN010 FEW015CB OVC090 25/25 Q1011 CB S

Die Fluggesellschaft Air Bagan wurde im Jahre 2004 in Myanmar (Burma) durch den Unternehmer Tay Za gegründet und befliegt mit einem ATR 42 und drei ATR 72 hauptsächlich Inlandrouten.