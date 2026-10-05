ATR Militärtransporter in Nigeria abgestürzt

ATR 42-500 (512MP Surveyor) Nigerian Air Force (Foto: Nigerian Air Force)

Heute ist eine ATR 42-500 der nigerianischen Luftwaffe abgestürzt, 32 Personen waren an Bord, über allfällige Opferzahlen wurde noch nichts bekannt.

Das militärische Transportflugzeug startete am Montagmorgen zu seinem Rückflug vom Benin City Airport zum Lagos-Murtala Muhammed International Airport. An Bord des Flugzeuges befanden sich laut offiziellen Angaben aus dem Luftfahrtministerium 32 Menschen, sieben Besatzungsmitglieder und 25 Passagiere. Der Luftfahrtminister Festus Keyamo erklärte, dass das Flugzeug vom Typ ATR-42 um 09:13 Uhr Lokalzeit vom Radarschirm der Flugsicherung verschwand.

Festus Keyamo sagte: „Ich muss der Öffentlichkeit leider mitteilen, dass mich die Flugsicherung über das Verschwinden eines Militärflugzeugs mit der Kennung NGR 931 informiert hat, das sich heute Morgen um 09:13 Uhr auf dem Flug von Benin nach Lagos befand. Alle Versuche, Funkkontakt mit dem Flugzeug aufzunehmen, blieben erfolglos.“

Wie der Minister weiter mitteilte, wurde anschließend bestätigt, dass das Flugzeug in der Nähe des Marinestützpunkts in Igbokoda abgestürzt ist. Es ist noch unklar wie viele Personen bei dem Unglück ums Leben gekommen sind. Eine Suchaktion wurde sofort gestartet, inzwischen konnte das abgestürzte Flugzeug gefunden werden. Das offizielle Nigeria hat über allfällige Opfer noch nichts bekanntgegeben.

Update 6. Oktober 2026

Laut offiziellen Angaben sind alle 32 Insassen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen.