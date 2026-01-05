ATR 72 von Buddha Air macht Bruchlandung

ATR 72-500 (Foto: Team Aero Spotting)

Am 2. Januar 2026 schoss eine ATR 72 von Buddha Air auf dem nepalesischen Flugplatz Bhadrapur über die Piste hinaus und blieb im Gras stecken, sieben Insassen wurden dabei verletzt.

Der Buddha Air-Flug U4901 startete am Freitagabend, den 2. Januar 2026, um 20:23 Uhr Ortszeit in Kathmandu zu seinem Zielflughafen Bhadrapur. An Bord des Flugzeuges befanden sich 55 Menschen. In Bhadrapur, das sich im äußersten Osten von Nepal befindet, setzte das zweimotorige Turbopropellerflugzeug vom Typ ATR 72-500 kurz nach 21 Uhr Lokalzeit auf der Landebahn 10 zur Landung an. Bei der Landung ging etwas schief, den beiden Piloten gelang es nicht, das Flugzeug rechtzeitig abzubremsen. Die Maschine rollte über das Pistenende hinaus und kam etwa 165 Meter nach dem Landebahnende zum Stillstand. Alle vier Besatzungsmitglieder und 51 Passagiere konnten das Flugzeug selbständig verlassen, sieben Insassen zogen sich bei der Bruchlandung leichte Verletzungen zu. Warum es zu diesem Unfall gekommen ist, muss nun eine Fluguntersuchung zeigen.

ATR 72-500 Runway Excursion Nepal (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweimotorige AT 72-500 Turboprop. Die Maschine wurde im Jahr 2007 unter der Baunummer 764 gefertigt und ist in Nepal auf 9N-AMF zugelassen. Das Flugzeug wurde bei dieser Runway Excursion mittelschwer beschädigt.

Das Wetter

Uns liegen für den Flugplatz keine Wetterdaten vor.