ATR 72 in Brasilen abgestürzt

ATR 72-500 (Foto: AviaPix)

Am 9. August 2024 ist ein ATR 72 Verkehrsflugzeug auf dem Weg von Cascavel nach São Paulo abgestürzt, dabei kamen alle 62 Insassen ums Leben.

VoePass Linhas Aéreas Flug PTB2283 startet am Mittag auf dem Cascavel Airport im brasilianischen Bundesstaat Paraná in Richtung São Paulo-Guarulhos International Airport in São Paulo. Im Reiseflug auf einer Höhe von 17.000 Fuß (5.182 Meter) ging auf diesem Flug etwas schief, die zweimotorige Turbopropellermaschine vom Typ ATR 72-500 stürzte aus noch nicht geklärten Gründen ab und zerschellte am Boden. Keiner der 58 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder überlebte den Absturz. Laut Datenaufzeichnungen auf verschiedenen Flugaufzeichnungsdiensten verlor die Maschine innerhalb von kürzester Zeit die ganze Höhe. Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigen, dass sich die ATR 72-500 in einem flachen Trudeln wie ein welkes Blatt rasch dem Boden näherte und in eine Wohnsiedlung in der Stadt Vinhedo stürzte. Die Absturzstelle liegt rund 75 Kilometer nordnordwestlich von São Paulo, der Unfall ereignete sich um 13:22 Uhr Lokalzeit. Am Boden kam glücklicherweise niemand ums Leben. In der Region waren zum Unfallzeitpunkt zahlreiche Wetterwarnungen aktiv, diese sagten Turbulenzen und starke Vereisung voraus.