Test Flight: Chinesischer Hubschrauber AC313 fliegt

Der von China entwickelte neue Zivilhubschrauber AC313 hat am 18. März 2010 seinen Jungfernflug absolviert.

Der AC313 hat sich als Vorbild den chinesischen Militärhubschrauber Harbin Z-8 genommen, dem in den 1980er Jahren wiederum der französischen Hubschrauber Aerospatiale SA321 Super Frelon als Pate stand. Beim AC313 handelt es sich um den größten Zivilhubschrauber, den China unabhängig von anderen Ländern entwickelt hatte. Der neue Hubschrauber ist für 27 Passagiere ausgelegt und die maximale Reichweite wird mit 900 Kilometer angegeben. Der neue Hubschrauber kann für verschiedene Zwecke benutzt werden, beispielsweise für normale Passagiertransporte, für Rettungs- und Suchaktionen oder für die Bekämpfung von Waldbränden. China will den Hubschrauber bereits 2011 zugelassen haben und strebt auch eine Zertifizierung in Europa und den USA an. Erstkunde ist Flying Dragon Special Aviation.