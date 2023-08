SkyNews: Der WEF-Grosseinsatz 2012

Finanz- und andere Krisen haben Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien nicht daran gehindert, vom 25. bis 29. Januar ans World Economic Forum in Davos zu pilgern.

Zwar fehlten einige grosse Delegationen, doch das WEF verzeichnete mit 2600 Teilnehmenden eine Rekordbeteiligung. Am Flughafen Zürich wurden rund 200 Flugbewegungen weniger als im Vorjahr gezählt. Das Schweizer Luftfahrtmagazin SkyNews.ch blickt in seiner Märzausgabe auf den vielfältigen zivilen und militärischen Flugverkehr während des WEFs 2012 zurück. Eindrücke aus Zürich, Dübendorf, Davos, St.Gallen-Altenrhein und Basel ergänzen den Report in der Märzausgabe, die am 20. Februar erschienen ist.