Rega, gerettet dank Rotorgeräusch

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Rega in Zusammenarbeit mit SAC-Spezialisten einen vermissten Bergsteiger gerettet.

Dank des Rotorgeräuschs des Rega-Helikopters und der internationalen Notrufnummer 112 haben die Retter den Bergsteiger im dichten Nebel finden können. Der Alarm ging gestern am späten Donnerstagnachmittag bei der Rega-Einsatzzentrale ein. Vermisst wurde ein Bergsteiger am Klettersteig „Tälli“ im Raum Gadmen (BE), nahe der Tällihütte. Aufgrund des schlechten Wetters war es der Rega-Einsatzcrew der Basis Wilderswil nicht möglich, ins Gebiet des Vermissten einzufliegen. Sofort wurden die terrestrischen Retter des SAC (Sektion Oberhasli) aufgeboten. Insgesamt vier Mann machten sich auf, den vermissten Bergsteiger zu suchen. Wenig später beruhigte sich die lokale Wetterlage kurzzeitig und die Crew der Rega-Basis Wilderswil konnte den Suchflug in Richtung Tällihütte starten. Auf rund 2500 Metern Höhe über Meer bei der „Mittaglimi“ gab es für die Helikoptercrew aber kein Weiterkommen mehr. Dies nur gerade zirka 400 Meter vom Standort des Vermissten entfernt.

Im dichten Nebel jedoch hörte der Bergsteiger das Rotorgeräusch des Rega-Helikopters, rief darauf die internationale Notrufnummer 112 an und schilderte seine Lage und Position. Die schlechte Wetterlage änderte sich bis in die Nacht nicht. In einer aufwendigen Rettungsaktion gelang es dann den SAC-Spezialisten schliesslich, zum vermissten Mann vorzudringen. Dieser war erschöpft und unterkühlt. Am frühen Freitagmorgen kurz nach fünf Uhr erreichten die SAC-Spezialisten zusammen mit dem Mann das Gadmental.