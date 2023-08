REGA, Frau musste mit Winde gerettet werden

Nicht oft ist in der Region Zürich eine Windenaktion notwenig. Um eine verletzte Frau aus dem unwegsamen Gelände zu retten, war dies jedoch die geeignete Bergungsart.

Eine Frau musste am Sonntagmorgen Schutz und Rettung alarmieren, da sie sich beim Wandern auf der Felsenegg bei Adliswil (etwa 650 m über Meer) am Fuss verletzt hatte und nicht mehr weiter gehen konnte. Da sie sich in schwer zugänglichem Gelände befand, war die Bergung mit dem Rega-Helikopter notwendig. Der Rettungssanitäter liess am Windenseil die Rega-Ärztin und einen Rettungsspezialisten des Schweizer Alpen-Club SAC zur Patientin. Anschliessend wurden Ärztin und Verletzte an der Rettungswinde aus dem Gelände geflogen.

