Mitten drin, das RIO in Ecuvillens

Am nächsten Wochenende findet zum 18. mal das internationale Oldtimer Treffen im Fribourgischen Ecuvillens statt.

So nahe können Sie mit Ihrer Familie die Raritäten nirgends erleben. Das Oldtimer Fly-In findet bereits in der 18. Auflage statt. Am Samstag um 14.00 können die Besucher eine kleine Überraschungsshow am Himmel bewundern. Neben den vielen Oldtimer, die man am Boden bewundern kann, rundet ein interessantes Rahmenprogramm das diesjährige RIO auf dem sympathischen Flugplatz Ecuvillens ab.