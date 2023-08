ILA 2012: MedTrans bestellt Eurocopter EC135

Die führende US-Luftrettungsorganisation MedTrans hat auf der ILA einen Vertrag mit Eurocopter über den Kauf von zehn EC135-Hubschraubern unterzeichnet und sich Optionen auf sechs weitere Helikopter gesichert.

Das im texanischen Dallas ansässige Unternehmen betreibt bereits 20 Maschinen dieses Typs. „Mit den neuen Hubschraubern können wir auch in Zukunft wirtschaftliche Lösungen zur Luftrettung anbieten, bei denen die bestmögliche Patientenbetreuung im Mittelpunkt steht“, so der Präsident und CEO von MedTrans, Fred B. Buttrell. Weltweit sind mehr als 1.000 EC135 im Einsatz, die Hälfte davon in der Luftrettung.