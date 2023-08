GAMA, General Aviation in der Krise

Die General Aviation Manufacturers Association hat die Verkaufszahlen von Januar bis Ende Juni 2011 bekanntgegeben und die sind erneut schlechter als in derselben Vorjahresperiode ausgefallen.

Von Januar bis Ende Juni 2011 konnten die Flugzeugproduzenten in der General Aviation 387 Kolbenmotorflugzeuge verkaufen, dies entspricht gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum einem Rückgang von 8,7 Prozent. Bei den Turboprops lag der Ausstoss mit 143 Maschinen um 8,9 Prozent tiefer als in den ersten sechs Monaten 2010 und bei den Businessjets konnten lediglich 261 Flugzeuge ausgeliefert werden, was einem Minus von 26,5 Prozent entspricht. Die Umsätze sanken um 22,3 Prozent auf 7,3 Milliarden US Dollar. Die Vereinigung GAMA sieht das Hauptübel in der Industriefeindlichen Haltung der Regierung von Präsident Obama.