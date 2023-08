GAMA, General Aviation Absatz zieht an

Der Verband der Flugzeugproduzenten für die Allgemeine Luftfahrt (GAMA) konnte im ersten Semester 2012 einen leichten Anstieg im Absatz vermelden.

Nur bei den kleineren Flugzeugen mit Kolbenmotorantrieb musste erneut ein Rückgang bekanntgegeben werden, hier ist die Produktion in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres von 387 Maschinen auf 381 Maschinen zurück gegangen. Der Verkauf bei den Turbopropeller Geschäftsreiseflugzeugen zog um 10,5 Prozentpunkte von 220 auf 243 Flugzeuge an. Bei den Businessjets konnte der Absatz sogar um 13,1 Prozentpunkte gesteigert werden, in diesem Segment konnten 294 Maschinen an ihre neuen Besitzer übergeben werden. Der Branchenumsatz stieg von 7,2 Milliarden US Dollar auf 8,2 Milliarden US Dollar um 13,2 Prozentpunkte.

FIRST SIX MONTHS OF SHIPMENTS OF AIRPLANES MANUFACTURED WORLDWIDE 2011 2012 CHANGE Pistons 387 381 -1.6% Turboprops 220 243 +10.5% Business Jets 260 294 +13.1% Total Shipments 867 918 +5.9% Total Billings $7.2B $8.2B +13.2%

