Flight Test: HondaJet abgehoben

Am 20. Dezember 2010 ist der erste HondaJet auf dem Piedmont Triad International Airport in Greensboro, North Carolina, zu seinen Jungfernflug abgehoben.

Der Jungfernflug des Hondajets dauerte lediglich 51 Minuten. Der Kleinjet von Honda besticht ganz eindeutig durch sein ungewöhnliches Konzept. Honda hat sich entschieden die General Electric Honda HF120 Triebwerke über dem Flügel anzustraken und nicht wie üblich am Rumpf, dies führt im Rumpfbereich zu mehr Platz und einer kleineren Lärmbelastung. Der Honda Jet ist in der Klasse der Very Light Jets angesiedelt und wird voraussichtlich ab 2012 verfügbar sein, die Markteinführung war ursprünglich bereits für 2010 geplant und musste aus unterschiedlichsten Gründen immer wieder verschoben werden.