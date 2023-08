Flight Test: Gulfstream G650

Nach Angaben von Gulfstream geht es im Flugtestprogramm beim G650 planmässig vorwärts.

Der neuste Business Jet für ultra Langstrecken von Gulfstream ist am 25. November 2009 mit seinem ersten Flug ins Flugtestprogramm eingestiegen. Der Jungfernflug dauerte lediglich zwölf Minuten, da sich Vibrationen einstellten, die von einer Fahrwerktür herrührten. Am 4. Dezember war die Maschine erneut beim Fliegen zu sehen, da Gulfstream rasch eine Zwischenlösung für das kleine Problem finden konnte. Für das Flugtestprogramm wird Gulfstream fünf Maschinen einsetzen und plant für die Zulassungsflüge mehr als 1.800 Flugstunden ein. Am 25. Februar 2010 startete Prototyp G650 T2 in Savannah zu seinem Jungfernflug, am Steuer sassen die Testpiloten Gary Freeman und Scott Buethe. Der Testflug dauerte zwei Stunden und dreiunddreissig Minuten, die Piloten stiegen mit T2 auf eine Höhe von 37.000 Fuss und erreichten bereits eine Geschwindigkeit von Mach 0,8. Prototyp Nummer T1 hat bereits 18 Flüge hinter sich gebracht und war mehr als 43 Stunden in der Luft. Die Maschine wurde während dem Testflugprogramm auf eine Höhe von 47.000 Fuss (14.300 m) geflogen und erreichte eine maximale Geschwindigkeit von Mach 0,9. Prototyp Nummer drei befindet sich auf der Endfertigungsstrasse und das erste Serienflugzeug SN6004 ist auch in einem fortgeschrittenen Produktionsstadium. Die Zulassung des G650 wird für 2012 erwartet. Der neuste und modernste Gulfstream wird durch Rolls-Royce BR725 Triebwerke angetrieben und kann Entfernungen von bis zu 7000 Nautischen Meilen (12.900 km) überbrücken.