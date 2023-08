Flight Test: Cessna Citation Ten abgehoben

Am 17. Januar 2012 ist auf dem Cessna Werksflughafen in Wichita die neue Citation Ten zu ihrem Jungfernflug abgehoben.

Die Maschine ist in Wichita zu ihrem zwei Stunden dauernden Erstflug gestartet, am Steuer des neuen midsize Business Jet sass Cessna Testpilot Michael Voigt. Während dieses Testfluges wurde das grundsätzliche Flugverhalten in den Grundkonfigurationen erflogen und die wichtigsten Systeme auf ihr korrektes Funktionieren überprüft. Neben diesen Grundflugüberprüfungen wurden auch erste Tests mit der neuen Garmin 5000 Avionik, dem Autopiloten und der automatischen Schubsteuerung durchgeführt. Cessna beabsichtigt die Citation Ten bis Mitte 2013 zugelassen zu haben.