Flight Test: Cessna CJ4 bald zugelassen

Der CJ4 ist der jüngste Spross in der C525 Citation Jet Familie und steht nach mehr als 2.000 Flugstunden kurz vor der Zulassung.

Am 17. Februar 2010 hob die erste Serienmaschine in Wichita zu ihrem Jungfernflug ab, der Rollout fand bereits im November 2009 statt. Die drei Prototypen haben während dem Flugtestprogramm mehr als 1.100 Flüge absolviert und über 2.000 Flugstunden abgeflogen. Während den Zulassungsflügen zeigte sich, dass die Maschine die errechneten Leistungswerte teilweise sogar übertreffen konnte. Das Flugzeug ist in der Lage in nur 28 Minuten auf die maximale Reiseflughöhe von 45.000 Fuss (13.700 m) zu steigen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 450 Knoten (knapp 840 km/h). Mit dem CJ4 können bis zu acht Passagiere transportiert werden und die maximale Reichweite gibt Cessna mit mehr als 2.000 Nautischen Meilen (3.700 km) an. Der neuste Citation Jet kann wie seine Vorgängermodelle durch einen Piloten betrieben werden und ist mit den anderen C525 Maschinen im gleichen Type Rating enthalten. Das Testflugprogramm ist abgeschlossen und Cessna wartet jetzt noch auf die Zulassung der amerikanischen und europäischen Luftfahrtbehörde. Die Auslieferungen der ersten Serienmaschinen sind im Verlauf dieses Jahres zu erwarten.