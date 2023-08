Flight Test: 3. Gulfstream G250 im Flugtestprogramm

Am 28. Juni 2010 absolvierte das dritte und letzte G250 Testflugzeug von Gulfstream und Israel Aircraft Industries seinen Erstflug.

Der neue G250 Super MidSize Jet wird durch Gulfstream in enger Zusammenarbeit mit Israel Aircraft Industries IAI entwickelt und gebaut. Das dritte Flugzeug wird wie die anderen beiden Maschinen auf dem Werksflughafen Ben Gurion in Israel getestet. Bei dem ersten Flug wurde der Businessjet auf eine Flughöhe von 20.000 Fuss pilotiert und erreichte dabei eine Geschwindigkeit von 250 Knoten. Die dritte Maschine wird bei dem Flugtestprogramm , das rund 1300 Flugstunden in Anspruch nehmen wird, für die Funktions- und Zuverlässigkeitstests für die verschiedenen Teilsysteme benutzt, mit der ersten Testmaschine wird der ganze Fluggrenzbereich ausgeflogen und der zweite Prototyp dient zum testen der Avioniksysteme. Gulfstream will den G250 2011 zugelassen haben.