Emivest, erster Kunden SJ30 fliegt

Am 30. Mai 2009 absolvierte das erste Kundenflugzeug des SJ30 von Emivest Aerospace seinen Jungfernflug.

Der Kleinjet mit der Seriennummer 8 startete am 30. Mai 2009 in San Antonio (Texas) zu seinem Erstflug. Bei dem SJ30 handelt es sich um einen Very Light Jet der ursprünglich von Sino Swearingen entwickelt und erprobt wurde. Die traditionsreiche Unternehmung aus Texas wurde im letzten Jahr durch Emivest Aerospace übernommen. Die neue Besitzerin will in diesem Jahr noch sechs Kundenflugzeuge produzieren, im nächsten Jahr beabsichtigt die Unternehmung die Produktion auf 45 bis 50 Einheiten im Jahr hochzufahren.