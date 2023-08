Cessna C162 SkyCatcher, zweiter Prototyp bald fertig

Die neue Flugzeuggeneration NGP von Cessna wird nach dem Aufkauf von Columbia Aircraft überdenkt, am neuen Schulflugzeug Cessna 162 SkyCatcher wird zügig weitergearbeitet.

Nach dem Kauf des Flugzeugbauers Columbia Aircraft muss sich Cessna über seine künftige Produktpalette vermehrt Gedanken machen. Über das neue Leichtflugzeug NGP wird bei dem Flugzeugbauer aus Wichita intensiv nachgedacht. Nichts desto trotz wird an dem neusten Kleinflugzeug, der Cessna 162 SkyCatcher, intensiv weitergebaut. Der zweite Prototyp, der als erstes Serienflugzeug gilt, wird schon bald fertig sein und das erste Flugzeug bei den Testflügen unterstützen. Auch an der dritten Maschine, die für Stress- und Ermüdungstests dienen wird, wird mit Nachdruck gearbeitet. Falls der SkyCatcher auf den Markt kommen wird, würde das Kleinflugzeug zu einem Richtpreis von 111.500 US Dollar zu haben sein.