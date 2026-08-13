Aircraft Sales und CAMO aus einer Hand bei Atlas Air Service

Auslieferung Phenom 300E an Kunden von Atlas Air Service (Foto: Atlas Air Service)

Vor Kurzem begleiteten unsere Aircraft Sales Managerin und unser technischer Prüfer die Auslieferung einer neuen Embraer Phenom 300E.

Die Übergabe markierte den erfolgreichen Abschluss einer gemeinsamen Reise. Bereits weit vor der Auslieferung unterstützte unser Sales-Team den Kunden über ein Beratungsmandat für NeuflugzeugKauf und -Indienststellung bei der Auswahl des passenden Flugzeugs und begleitete auch den Kaufprozess. In der Auslieferungswoche unterstützten die Kollegen den Kunden vor Ort beim Herstellerwerk in Melbourne, FL / USA sowohl bei der technischen Abnahme als auch bei der Vertragsabwicklung und der Überführung des Flugzeugs nach Deutschland. Nach erfolgreicher Verzollung an unserem Standort in Bremen befindet sich die Phenom 300E zurzeit im Prozess der Verkehrszulassung und der Integration in unsere CAMO.

Dieser erfolgreiche Abschluss zeigt, wie eng unsere Fachbereiche zusammenarbeiten, um unseren Kunden einen reibungslosen und professionellen Ablauf aus einer Hand zu bieten. Das positive Feedback unseres Kunden bestätigt einmal mehr den hohen Anspruch, den wir an unsere Beratung und unseren Service stellen.

Mit langjähriger Erfahrung in der internationalen Vermarktung von Geschäftsflugzeugen zählt Atlas zu den etablierten Partnern im Aircraft Sales. Der Fokus liegt dabei auf Flugzeugen der Hersteller Embraer, Beechcraft und Cessna. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen mehr als 150 Gebraucht- und Neuflugzeuge erfolgreich auf dem internationalen Markt platziert.

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