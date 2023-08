Air Partner, Charterfluggeschäft im Aufwind

Air Partner, der weltweit grösste Anbieter von Charterfluglösungen steigert Umsatz und Gewinn.

Das Charterfluggeschäft mit Commercial-, Privat- und Businessjets hat im zweiten Jahr nach der grossen weltweiten Finanzkrise wieder deutlich zugelegt und ist damit erneut höchst profitabel. Dies gilt insbesondere für die an der Londoner Börse gelistete Air Partner plc, weltweit mit der grösste Anbieter auf dem Charterflugsektor, die am 13. Oktober 2011 in London das Jahresergebnis 2010/11 (per 31.Juli 2011) vorgestellt hat. Bei einem um 23 Prozent gestiegenen Jahresumsatz von 282 Millionen Pfund (397 Millionen CHF) steigerte das Unternehmen den Gewinn vor Steuern um 93 Prozent auf 5,3 Millionen Pfund (7,5 Millionen CHF). Damit liegt Air Partner im Ergebnis fast wieder auf dem Niveau zu Beginn der Finanzkrise 2009. Grösster Umsatzbringer ist mit 60 Prozent das Geschäft mit der Vermittlung von Commercial-Jets, also Flugzeugen ab 20 Sitzplätzen. CEO Mark Briffa am 13. Oktober vor Analysten in London:“Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Weltkonjunktur, gehen wir auch für die Zukunft für Air Partner von einem gesunden Wachstum aus. Dabei setzen wir nicht nur auf unsere wichtigen Schlüsselmärkte in Europa, sondern auch auf unsere engagierten und hoch professionell arbeitenden Mitarbeiter.“ Stolz ist Briffa auf die reibungslose Abwicklung der im ersten Halbjahr 2011 von Air Partner durchgeführten Evakuierungsflüge: In nur sechs Wochen wurden über 12.000 Personen aus den arabischen Krisenregionen ausgeflogen.

Zur Air Partner plc. gehören 20 internationale Niederlassungen; die Schweizer Vertretung sitzt in Zürich. Air Partner Europachefin Birte Püschel-Kipke: „Die Aufträge für Privat- und Businessjets haben in den vergangenen zwölf Monaten auch in der Schweiz deutlich zugenommen. Dies gilt auch für grössere Flugzeuge, die im Gruppen und Incentive-Geschäft bei uns verstärkt angefragt werden.“ Rund 34 Prozent des Gruppenumsatzes werden auf dem europäischen Festland erzielt. Großbritannien ist traditionell der grösste Markt für Air Partner.