Was läuft im Cockpit eines Airliners ab?

Tag der offenen Türe im Flugsimulator Birrfeld, sitzen Sie einmal selber in einem Flugsimulator und fliegen mit einem Airliner nach Mallorca.

Einmal erleben, was im Cockpit passiert wenn Sie in den Urlaub fliegen? Einmal versuchen, eine Maschine in Amsterdam zu landen? Ist dies schon lange Ihr Traum gewesen oder interessieren Sie sich einfach für das Thema Aviatik und möchten mal in der Flug-Simulationswelt schnuppern? Das Team von simflying.ch führt auch dieses Jahr am 28. und 29. Dezember 11 wieder 2 Tage der offenen Türe im Flugsimulator auf dem Flughafen Birrfeld durch. Dabei zeigen die Instruktoren den Besucherinnen und Besuchern, was im Cockpit im Laufe eines Linienfluges abläuft und was die Piloten zu tun haben. Wer interesse hat, kann während einer Stunde aktiv im Cockpit des Fullcockpit-Simulators mitfliegen. Anlässlich dieses Anlasses kostet eine Schnupperstunde als Co-Pilot nur CHF 50.00. Das Flugprogramm führt quer durch Europa. Destinationen wie Wien, München, Frankfurt, Amsterdam sind auf dem Programm und werden angeflogen. Aber auch Feriendestinationen wie Mallorca, Nizza, Barcelona oder Lissabon können im Flugsimulator virtuell besucht und angeflogen werden. Neben den Linienflügen im Cockpit-Simulator steht ein Helikopter-Simulator sowie ein Modell-Flug Simulator zur Verfügung wo man sein fliegerisches können unter Beweis stellen kann. Datum: 28. und 29. Dezember 2011, jeweils zwischen 9.00 und 17.00, Ort: Flugplatz Birrfeld.

