F-16 Falcon, jetzt neu von Aerosoft für den FSX

Das über Jahrzehnte meistgeflogene NATO Kampfflugzeug bekommt nun endgültig seinen wohlverdienten Platz im FSX. Zwei Jahre lang hat Aerosoft an diesem hochdetailliertem Modell gearbeitet und jetzt endlich kann die Fighting Falcon in der virtuellen Welt de

Die F-16 Fighting Falcon wurde von General Dynamics als Mehrzweck-Kampfflugzeug für die US Air Force entwickelt und hat sich über Jahrezehnte hinweg in mehr als 25 Nationen bewährt. Mit einer rekordverdächtigen Produktionszahl von über 4.400 gebauten Flugzeugen gehört die F-16 zu den bekanntesten und meistgeflogenen Militärjets der Welt. Doch abgesehen von seiner Popularität ist das Fliegen mit der F-16 auf Grund der hervorragenden Manövrierfähigkeit und der rahmenlosen Kabinenhaube ein besonderes Vergnügen und dieses "Feeling" bleibt im FSX völlig intakt.

Nie wurde ein Militär-Jet so exakt und detailliert für den PC umgesetzt. Der Realitätsgrad ist so wirklichkeitsnah, dass Teile des Produktes bereits in 3 Ländern für das professionelle Training von F-16 Piloten eingesetzt werden. Das Modell der F-16 verfügt über eine extrem hohe Anzahl an Polygonen, die in dieser Größenordung sonst nur bei Mega Airports wiederzufinden ist. Trotz des enormen Detailgrades haben die Entwickler über Monate hinweg hart an der Optimierung gearbeitet, sodass auch auf mittleren Rechnern gute Ablaufgeschwindigkeiten erzielt werden.