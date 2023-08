Video: Spektakulärer Absturz einer CF-18 Hornet

Am Freitag, dem 23. Juli 2010, ist während eines Trainingsfluges über dem Flugplatz Lethbridge County Airport eine CF-18 der kanadischen Luftwaffe abgestürzt.

Der Pilot Hauptmann Brian Bews konnte sich in letzter Sekunde aus der abschmierenden Maschine mit dem Schleudersitz raus katapultieren. Der Absturz ereignete sich während eines Übungsfluges für die Air Show, die am Wochenende auf dem kanadischen Flugplatz Lethbridge County durchgeführt wird. Der Pilot musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die CF-18 stürzte in unmittelbarer Bodennähe im extremen Langsamflug ab, wahrscheinlich wurde das Flugzeug von einer ungünstigen Thermikböe erfasst, die zum raschen Strömungsabriss führte oder das rechte Triebwerk stallte und die Maschine kam ins Trudeln und prallte in der senkrecht gerichteten Bewegung in den Boden. Beim Aufprall ging die CF-18 Hornet in Flammen auf. Bei der CF-18 handelt es sich um die Show Maschine der kanadischen Luftwaffe mit dem Sonderanstrich an der Seitenflosse. Eine Untersuchung durch die kanadische Luftwaffe ist bereits im Gange und wird wohl rasch zeigen, was schief gelaufen ist. Video: Absturz CF-18