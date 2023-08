Video: F-35C in Patuxent River eingetroffen

Die erste Trägervariante der Lightning II ist am 6. November 2010 auf dem US Navy Stützpunkt in Patuxent River eingetroffen.

Bei der F-35C handelt es sich bei den drei unterschiedlichen F-35 Versionen um die Trägergestützte Variante, die mit Strukturanpassungen und einem stärkeren Fahrwerk für Trägereinsätze konzipiert wurde. Die Testmaschine CF-01 wurde auf dem Überführungsflug vom Lockheed Martin Werksflugplatz in Fort Worth durch David Nelson pilotiert. Während dem Flug nach Patuxent River musste auch im Flug getankt werden. Die F-35C wird auf der Navy Basis Luftbetankungstests und die Start- und Landeleistungstests durchführen.