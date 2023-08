Video: F-35B landet auf Träger

Das F-35 Flugtestprogramm ist in diesem Jahr gut vorwärts gekommen, am 3. Oktober 2011 gelang einem F-35B Prototypen die erste Flugzeugträgerlandung.

Am Steuer von Prototyp BF02 sass Testpilot Fred Schenk, der hohe Marine Corps Offizier setzte die Maschine um 15 Uhr 12 sicher auf dem kleinen Träger USS Wasp auf. Diese vertikale Landung markiert einen weiteren Meilenstein im F-35 Programm. Bei der STOVL Variante (Short Take Off and Vertical Landing) harzte es bis vor einem Jahr noch gewaltig, im laufenden Jahr konnten jedoch auch bei dieser Version grosse Fortschritte erzielt werden. Die F-35B ist hauptsächlich für das Marine Corps vorgesehen, neben den USA möchte auch Italien diese Maschine beschaffen und damit ihre Harrier Flotte ersetzen. Grossbritannien hat sich von der F-35B verabschiedet und will die F-35C Trägervariante kaufen. Diese Landung auf einem Flugzeugträger markiert den beginn einer ersten Trägertestphase, die voraussichtlich zwei Wochen dauern wird. Lockheed Martin und ihre Partner wollen bei diesen Versuchen möglichst viele Daten und Erfahrungen im Einsatz auf See sammeln.





Video: First Landing on Deck, F35B BF02