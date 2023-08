Video: Australische Super Hornet im Einsatz

Die Luftwaffe Australiens hat einen Video veröffentlich, der einen ihrer F/A-18F beim Abfeuern einer AGM-154C Luft-Boden-Lenkwaffe zeigt.

Die Luftwaffe Australiens hat einen Video veröffentlich, der einen ihrer F/A-18F beim abfeuern einer AGM-154C Luft-Boden-Lenkwaffe zeigt.

Australien konnte ihre ersten fünf F/A-18EF Super Hornets am 26. März 2010 in Australien begrüssen, Australiens Luftwaffe hat 24 dieser Jets gekauft, um die alternden F-111 Angriffsflugzeuge zu ersetzen. Die Super Hornets konnten in der RAAF bereits gut eingeführt werden und erfreuen sich bei den Piloten grosser Beliebtheit. Der Übungsschuss fand über dem Schiessgelände der Woomera Test Range statt. Die Super Hornets der Royal Australian Air Force feuerten zwischen dem 30. August und dem 15. September zwei AGM-154C Abstandslenkwaffen ins Ziel und demonstrierten deren Treffsicherheit erstmals ausserhalb der Vereinigten Staaten. Bei dem Flugkörper handelt es sich um eine Lenkwaffe, die ihre zugewiesenen Ziele im Gleitflug ansteuert und eine Entfernung von bis zu 100 km überbrücken kann.