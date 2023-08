Unglaublich aber Wahr, USA bestellt Airbus Tanker

Gestern gab das amerikanische Verteidigungsministerium den Kauf von 179 EADS-Northrop A330-200 MRTT Tankflugzeugen bekannt.

Hart im Rennen mit dem Konkurrenzmuster Boeing KC 767 konnte das Konsortium EADS-Northrop den 35 Milliarden Dollar Auftrag für sich gewinnen. Der europäische Rüstungskonzern EADS kann zusammen mit dem amerikanischen Flugzeugbauer Northrop 179 Airbus A330-200 MRTT an die US Air Force liefern. Mit dem neuen Tanker werden zuerst die veralteten KC-135 Tankflugzeuge ersetzt. Der Auftrag wird über einen Zeitraum von 25 Jahren abgewickelt. Die neuen Flugzeuge kriegen die Bezeichnung KC-45A. Das Erstaunlich an diesem Grossauftrag ist, dass die US Luftwaffe nicht eine rein amerikanische Lösung wählte.