Strike Eagle, 8000 Stunden über Afghanistan

Die US Air Force patrouillierte mit ihren F-15E Kampfflugzeugen bereits mehr als 8000 Stunden über Afghanistan.

Bei der F-15E handelt es sich um das kampfstärkste Flugzeug über dem Konfliktgebiet von Afghanistan. Die US Air Force konnte mit dem 336th Expeditionary Fighter Squadron ihre 8000. Flugstunde mit dem Strike Eagle über dem Krisengebiet melden. Die F-15E Strike Eagle wird zum Schutz und der Unterstützung der Koalitionstruppen über dem Kampfgebiet verwendet und deren Einsätze werden von den Bodentruppen hoch gelobt. In brenzligen Situationen ist es sogar schon vorgekommen, dass die hochpräzisen Waffen der Strike Eagle todbringendes Feindfeuer verhindern konnten. Die Besatzungen der F-15E sind mit ihren Maschinen zufrieden und zweifeln keine Sekunde an deren Kampfwert.