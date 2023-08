SkyNews, Gripen im Einsatz

Im Rahmen der Übung «Lion Effort 2012» haben alle fünf aktuellen Gripen-Nutzerstaaten vom 27. März bis 5. April die Bewältigung verschiedener Szenarien trainiert. Ab der südschwedischen Basis Ronneby kamen rund 30 Gripen-Jets zum Einsatz.

Die aktuelle Ausgabe von SkyNews.ch beinhaltet eine Reportage zur bisher grössten gemeinsamen Übung der Gripen-Nutzer. Der Gastgeber Schweden stellte 15 JAS39 Gripen, aber auch Kontingente aus Tschechien, Ungarn und sogar Südafrika nahmen mit eigenen Flugzeugen teil. Thailand war mit Beobachtern an der Übung präsent. Im Zentrum stand das Training der Luftverteidigung in einem grossen Übungsraum über dem Baltischen Meer. SkyNews.ch hatte am Rande des multinationalen Luftmanövers die Gelegenheit, mit einem beteiligten Piloten über den Gripen und seine Eignung in der Luftverteidigungsrolle zu sprechen.

