Saab Gripen Unfall, Pilotenfehler?

Am 6. August erlitt ein Saab Gripen der schwedischen Luftwaffe während eines Landeunfalls Bruch.

Die Maschine gehört zu der Staffel F17, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Ronneby in Südschweden stationiert ist. Bei dem verunfallten Saab Gripen handelt es sich um die Produktionsnummer 212, der 2002 an Schweden übergeben wurde. Bei dem Landeunfall erlitt der Gripen erheblichen Schaden, der Pilot konnte dem Wrack glücklicherweise unverletzt entsteigen. Die Flugplatzfeuerwehr konnte den kleinen Brand rasch unter Kontrolle bringen. In einer ersten Stellungnahme bekräftigte die Schwedische Luftwaffe, dass es sich beim Piloten um einen erfahrenen Mann handle, jetzt sind bereits erste Erkenntnisse gewonnen worden, die vermuten lassen, dass der Pilot vergessen hat, das Fahrwerk auszufahren und deshalb eine Bauchlandung ausführte. Der Saab Gripen war nach den ersten Untersuchungsergebnissen technisch vollkommen in Ordnung, bevor endgültige Schlüsse gezogen werden können, muss die Untersuchung jedoch noch detaillierter geführt werden.