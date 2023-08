Russian Knights, zwei Su-27 abgestürzt

Während eines Übungsfluges über dem russischen Flugplatz Zhukovsky sind zwei russische Su-27 Flanker Kampfflugzeuge verunglückt, ein Pilot kam dabei ums Leben.

Laut Angaben von ITAR Tass ist bei dem Trainingsflug der Staffelführer Igor Tkachenko ums Leben gekommen. Zwei von fünf Su-27 sind während eines Formationswechsels zusammengestossen und abgestürzt, einer der beteiligten Piloten konnte sich mit dem Schleudersitz retten, erlitt dabei aber einen Beinbruch. An der Absturzstelle wurde nach Angaben der Polizei eine Person durch die Trümmer der aufprallenden Maschine schwer verletzt. Bei den Russian Knights handelt es sich um eine der berühmtesten Kunstflugstaffel, die an zahlreichen Flugveranstaltungen Jahr für Jahr mit ihren kräftigen Kampfjets vom Typ Su-27 Hunderttausende von Zuschauern begeistern. Über den Hergang des Unfalles ist noch nicht viel bekannt geworden, das Team übte für die kommende Leistungsshow (MAKS), die am Dienstag, dem 18. August 2009, ihre Tore öffnen wird.