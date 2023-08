Polen testet F-50GF Kampfjets

Korea Aerospace Industries F-50GF Polen (Foto: Polish Defense Ministry)

Polen deckt sich mit Waffensystemen aus Südkorea ein, die ersten Korea Aerospace Industries F-50GF Kampfjets stehen für die Flugerprobung bereit.

Polen fühlt sich bedroht von Russland und rüstet mit F-50 Kampfflugzeugen aus Südkorea auf. Das NATO-Mitglied hat im Sommer 2022 bei Korea Aerospace Industries 48 dieser Kampfjets in Auftrag gegeben. Die ersten zwei Maschinen aus dieser Bestellung sind im Juli 2023 in Polen eingetroffen und stehen laut dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak in der Flugerprobung, dabei werden auch polnische Piloten von koreanischen Kollegen auf dem Muster ausgebildet.

Bei den ersten 12 Maschinen handelt es sich um Flugzeuge aus Auftragsbeständen für die südkoreanische Luftwaffe. Die ersten Maschinen laufen in Polen unter dem Namen FA-50GF (Gap Filler) und dienen als rascher Ersatz für die MiG-29, welche aus polnischen Beständen an die Ukraine geliefert wurden. Alle zwölf F-A-50GF sollen bis Ende Jahr an Polen ausgeliefert werden.

Bei den anderen 36 FA-50, die zwischen 2025 und 2028 ausgeliefert werden sollen, handelt es sich um eine modernisierte Version, die FA-50PL. Zu den Verbesserungen, die den FA-50PL vom FA-50GF unterscheiden, gehören eine größere Reichweite durch eine Luftbetankungsfunktion, ein verbessertes Radar mit aktiver elektronischer Strahlschwenkung und die Fähigkeit, Luft-Boden- und Luft-Luft-Waffen zu tragen, so Korea Aerospace Industries (KAI).

Die FA-50GFs werden später auf den FA-50PL-Standard modifiziert. Der FA-50 wurde teilweise aufgrund der Kompatibilität der Maschine mit der bestehenden polnischen F-16C/D aus dem Block 50 und dem F-35 Joint Strike Fighter ausgewählt, dessen Auslieferung an Polen ab dem Jahr 2024 geplant ist.

Der polnische Auftrag im Wert von 3 Milliarden US-Dollar markiert den ersten Verkauf der FA-50/T-50-Flugzeugfamilie nach Europa durch Korea Aerospace Industries. Polens FA-50 werden die verbliebenen Suchoi Su-22 Fitter und die restlichen Mikoyan MiG-29 Fulcrum aus der Sowjetzeit ersetzen.

Der KAI FA-50 basiert auf dem T-50 Golden Eagle Trainingsflugzeug und wurde durch Korea Aerospace Industries in enger Zusammenarbeit mit Lockheed Martin entwickelt. Der KAI FA-50 Kampfjet ist mit einem modernen Radar ausgerüstet und kann eine Waffenlast von bis zu 4.500 kg präzise ins Ziel bringen.