IA.35 Huanquero, Mehrzweckflugzeug aus Argentinien

Die IA.35 war ein vielschichtiges Mehrzweckflugzeug und wurde durch den legendären Focke Wulf Konstrukteur Kurt Tank entworfen. Die IA.35 wurde in Argentinien bis 1974 in vielen Untervarianten eingesetzt.

Die IA.35 ist am 21. September 1953 zum Erstflug gestartet und wurde ab Ende der 1950er Jahren in unterschiedlichsten Versionen bis 1974 eingesetzt. Bei dem flugzeug handelte es sich um einen zweimotorigen Tiefdecker, der in Ganzmetallbauweise ausgeführt war.

