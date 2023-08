Flight Test: F-35B macht erste vertikale Landung

Am 17. März gelang dem F-35B Lightning II zum ersten Mal eine vertikale Landung, am Steuer sass BAE Testpilot Graham Tomlinson.

Endlich ist es geschafft, bei der vertikalen Landung handelt es sich um einen der wichtigsten Meilensteine bei der STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) Version im F-35 Programm. Ursprünglich sollte dieser Meilenstein bereits Mitte 2009 erreicht werden, Probleme bei dem Triebwerk zwangen Lockheed Martin diesen Termin immer wieder zu verschieben. Am 17. März 2010 steuerte Graham Tomlinson nach einem Kurzstart die Maschine im Langsamflug über die Piste von Patuxen River, ging in den Schwebeflug über und setzte zur vertikalen Landung an. Der ehemalige Royal Air Force Pilot mit Harrier Erfahrung rühmte das Steuerverhalten des F-35B als unkompliziert und von der Arbeitsbelastung her viel einfacher als beim Harrier. Die Verantwortlichen beim F-35 Programm sind froh, dass dieser wichtige Meilenstein endlich erreicht werden konnte, das US Marine Corps beabsichtigt den F-35B 2012 in Dienst zu nehmen.