Flight Test: Barracuda weitere Flugtests

Das Unmanned Aerial Vehicle (UAV) von EADS hat weitere Testflügen im kanadischen Goose Bay absolviert.

EADS Defence & Security hat die unbemannten technologie Demonstrator Barracuda auf dem kanadischen Luftwaffenstützpunkt Goose Bay erfolgreich einer weiteren, vier Flüge umfassenden Testreihe unterzogen. In der neuen Kampagne wurden hochmoderne Technologien und neue Verfahren unter realistischen Einsatzbedingungen getestet. Im Rahmen der Flugtests prüfte EADS Defence & Security dabei insbesondere die „Sense & Avoid“-Fähigkeiten, das automatische Rollsystem, eine in die Struktur integrierte Antenne und die Bildauswertungskette der automatischen Zielerfassungssysteme.Während der Testkampagne 2010 über der Region Goose Bay in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador absolvierte die strahlgetriebene unbemannte Plattform völlig autonome Flüge entlang vorprogrammierter Flugprofile einschließlich automatischer Rollmanöver am Boden. Während der vier Start- und Landezyklen war der Barracuda-Demonstrator in diesem Sommer 2 Stunden 42 Minuten in der Luft. Damit absolvierte die Erprobungsplattform in den beiden Testkampagnen 2009 und 2010 Flüge mit einer Gesamtdauer von 4 Stunden und 15 Minuten. Das UAV wurde von der Bodenkontrollstation lediglich mit Blick auf die Flugsicherheit überwacht, während die Nutzlastbodenstation die Steuerung des elektrooptischen Zeiss-Infrarotbordsensors (EO/IR), das Umschalten zwischen den verschiedenen Betriebsmodi und Beobachtungswinkeln sowie den Empfang der Daten übernahm.Mit diesen erfolgreichen Testflügen konnte EADS Defence & Security die Ergebnisse seiner bereits auf eigene Initiative durchgeführten Technologieprogramme in der Praxis bestätigen. Darüber hinaus wurde der Technologie-Demonstrator für Flugtests im Rahmen des Technologieprogramms „Agiles UAV in netzwerkgestützter Umgebung“ (Agile UAV-NCE) des Bundesamts für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) eingesetzt.