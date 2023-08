Flight Test: Airbus A400M kommt gut voran

Airbus Military gab bekannt, dass das Flugtestprogramm beim A400M Militärtransporter gut vorankommen würde und auch die Produktion weiterer Maschinen gute Fortschritte machen würde.

Die Flugtests finden in Sevilla wie in Toulouse statt. Testflugzeug MSN004 konnte am 8. August 2011 die 2000ste Flugstunde im Flugtestprogramm durchfliegen. Ende August meldete Airbus Military bei 674 Flügen ein Total von 2.087 absolvierten Flugstunden. Airbus Military setzt für die Testflüge vier A400M Prototypen ein. In der Produktion geht es ebenfalls vorwärts, MSN006 geht seiner Vollendung entgegen und der Erstflug ist für den 22. Dezember in diesem Jahr geplant. Für das erste Flugzeug für die französische Luftwaffe wurden bereits grosse Teile in die Endfertigung nach Sevilla geliefert, Frankreich wird ihren ersten A400M voraussichtlich Ende 2012 übernehmen können.