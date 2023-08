Flight Test: A400M erreicht weiteren Meilenstein

Airbus Military kann im A400M Flugtestprogramm einen weiteren wichtigen Meilenstein abhaken, der moderne Militärtransporter schloss kürzlich die Startabbruchtests beim Max Performance Testing ab.

Bei dieser Testeinstellung müssen die Bremsen zeigen, dass sie in der Lage sind, bei einem Startabbruch bei der Entscheidungsgeschwindigkeit genügend Bremsenergie abbauen zu können, um das Flugzeug in den berechneten Grenzen abzubremsen. Für diese wichtige Erprobung benutzte Airbus Military am 17. September 2011 das Testflugzeug Grizzly 1. Die Tests fanden auf der Piste 14R in Toulouse statt. In der gleichen Woche konnten auch die Evakuierungstests in verschiedenen Konfigurationen erfolgreich abgeschlossen werden. Diese Tests wurden in Sevilla auf der Endfertigungsstrasse mit der fünften Maschine durchgeführt.