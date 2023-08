Flight Test, update Sukhoi PAK FA T-50

Sukhoi hat am 21. August 2012 bekannt gegeben, dass der zweite PAK FA T-50 Prototyp erste Betankungstests mit einer Iljuschin Il-78 absolviert hat.

Sukhoi bewältigt das Flugtestprogramm momentan mit drei Prototypen, eine vierte Maschine soll noch in diesem Jahr dazu kommen. Mit Prototyp Nummer T-50-2 wurden kürzlich erste in-flight refueling Tests gemacht, dabei näherte man sich mit der Maschine dem Iljuschin Il-78 Tankflugzeug lediglich in die Betankungsposition zu einem Kontakt mit den Tankschläuchen kam es dabei noch nicht. Begleitet wurde dieses Manöver von einem Su-25UB Erdkampfflugzeug. Das erste Testflugzeug T-50-1 wird momentan auf die Flüge im Grenzbereich mit hohen Anstellwinkeln bei engen Luftkampfmanövern vorbereitet und Prototyp T-50-2 wird hauptsächlich für das Erfliegen der Envelope im Unter- und Überschallbereich in unterschiedlichen Konfigurationen benutzt. Der dritte Prototyp T-50-3 wurde mit einem modernen AESA Radar ausgerüstet und wird ab August erste Testflüge mit diesem Gerät absolvieren. Indien wird bei dem PAK FA Programm als Partner einsteigen und bereitet momentan ein Beteiligungs- und Beschaffungsprogramm in Milliardenhöhe vor, dieses könnte in den nächsten Monaten öffentlich bekanntgegeben werden.