Farnborough: Gripen mit neuem Radargeräte

An der Farnborough Air Show zeigte Saab ihren Gripen zum ersten Mal mit dem neuen AESA Radargerät.

In Farnboroug war Saab mit dem Gripen Demo zugegen und unterstreicht damit die Zuversicht für den zukünftigen Gripen E/F. Mitte Juni wurde der Gripen Demo mit dem Raven ES-05 Bordradar von Selex Galileo ausgerüstet. Bei dem ES-05 Raven Radar handelt es sich um einen modernen Multimode Radar mit aktiver elektronischer Strahlsteuerung, es ist ein kompaktes Gerät für den zukünftigen Gripen E/F, der bei Saab in der Entwicklungspipeline steht. Der verbesserte Gripen soll neben Schweden auch an die Schweiz verkauft werden. In Brasilien steht der Gripen E/F gegen den Rafale und die Super Hornet in der F-X2 Ausschreibung.