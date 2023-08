Fakten zum Gripen E/F, grosses Interview mit Ueli Maurer

Der Gripen E/F, so wie ihn der Schweizer Bundesrat als Nachfolger für die F-5 Tiger-Flotte der Schweizer Luftwaffe ausgewählt hat, wird ein weitgehend neues Flugzeug sein. Ein stärkeres Triebwerk, ein komplett neues Radar, Veränderungen an der Zelle, neue

SkyNews.ch informierte sich beim Hersteller Saab über den aktuellen Stand der Entwicklung der nächsten Gripen-Generation und fragte nach Details zu den Fähigkeiten des stärkeren Gripen. Neben technischen Fakten wird auch die politische Diskussion rund um die Gripen-Beschaffung noch viel zu reden geben. Bundesrat Ueli Maurer erklärt im grossen SkyNews.ch-Interview, wie es mit der Gripen-Beschaffung weitergehen soll und wo er die Prioritäten in der Armee sieht. Diese geballte Ladung aktueller Informationen zur geplanten Gripen-Beschaffung gibt es in der neuesten Ausgabe von SkyNews.ch, die ab dem 19. März erhältlich ist. Weiter lesen Sie in der aktuellen April Ausgabe von SkyNews.