F-35B, Prototyp BF-2 wieder im Einsatz

Seit Mitte Juli ist das zweite STOVL Testflugzeug nach langer Abwesenheit wieder im Einsatz.

Das Testflugzeug BF-2 für Short Take Off and Vertical Landing STOVL wurde nach dem Erstflug am 25. Februar 2009 aus dem Programm genommen, um einige Anpassungen und Modifikationen an der Hard- und Software vorzunehmen. Die Maschine wird in der nächsten Teststufe Luftbetankungsflüge absolvieren. BF-1 musste auch einige Modifikationen über sich ergehen lassen und wird ab Mitte August wieder verfügbar sein. Die ersten Schwebeflüge sind Mitte September geplant, einige Stimmen munkeln jedoch bereits, dass die Tests weiter verschoben werden müssen. Im F-35 Flugtestprogramm will Lockheed Martin und seine Partner die Risiken möglichst gering halten, deshalb werden Modifikationen so rasch wie möglich implementiert, auch wenn das Flugtestprogramm dadurch verzögert wird. Man will in diesem Programm einen Absturz, der wegen technischer Unzulänglichkeiten verursacht würde, unbedingt vermeiden.