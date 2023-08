F-35, erste Nachtbetankung in der Luft

Lockheed Martin hat mit einer F-35A Lightning II am 22. März 2012 erste Nachtbetankungsflüge erfolgreich absolviert.

Die F-35A ist von der Edwards Air Force Base zu dieser Nachtbetankungsmission gestartet, am Steuer von Prototyp AF04 sass US Air Force Testpilot Peter Vitt. Die F-35A wurde von einem KC-135 der US Air Force über den Boom getankt. Nach Angaben von Lockheed Martin hat die Mission drei Stunden gedauert und ist zufriedenstellend verlaufen. In nächsten Testflügen wird die F-35 auch durch KC-10 Tankflugzeuge während der Nacht betankt.