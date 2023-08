F-35, USA und Israel nähern sich

Israel wird um die Beschaffung des F-35 Lightning II nicht herumkommen, die Israelis wollen jedoch eigene Teilsysteme einbauen und mehr Systemkompetenz erhalten.

Aus einer israelischen Rüstungsquelle war kürzlich zu erfahren, dass sich die USA und Israel in einigen heiklen Punkten beim F-35 Programm näher gekommen sind. Israel will, bevor eine erste Serie von F-35 Lightning II Kampfflugzeugen gekauft wird, sicher stellen, dass einige wichtige ELOKA Systeme komplett auf israelische Verhältnisse angepasst werden können. Die USA und Lockheed Martin können und wollen diese entscheidenden Elemente bei der Entwicklung des F-35 nicht aus der Hand geben und schlagen den Israelis nun vor, ihre Spezialwünsche in einem eigenen electronic-warfare-pod zu implementieren. Dieser Lösungsansatz könnte einen entscheidenden Durchbruch bei den Verhandlungen bringen und den Weg für den F-35 in Israel definitiv ebnen.