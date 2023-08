EADS, Brasilien kauft 50 Hubschrauber

Die brasilianischen Streitkräfte beschaffen von Frankreich 50 EC725 Hubschrauber und fünf Unterseeboote.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von 12 Milliarden US Dollar. Die Verträge wurden anlässlich eines Besuches von Nicolas Sarkozy in Rio de Janeiro von beiden Staatspräsidenten unterzeichnet. Die Hubschrauber entsprechen einem Marktwert von 1,9 Milliarden Euro. Die EC725 Transporthelikopter werden in Brasilien montiert und die erste maschine soll 2010 an die brasilianischen Streitkräfte ausgeliefert werden. Frankreich lässt bei diesem Geschäft mit Brasilien einen umfassenden Technologietransfer zu. Link: EADS