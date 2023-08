Airbus A400M, Verteidigungsminister beraten

Die Verteidigungsminister der sieben Partnerländer beraten in Mallorca über mögliche Lösungsansätze bei der Zusatzfinanzierung des europäischen Militärtransporter A400M.

Die spanische Verteidigungsministerin lud seine Amtskollegen der restlichen sechs Partnerländer zu einer zweitägigen Sitzung nach Mallorca ein. Es ist nicht verwunderlich, dass die spanische Verteidigungsministerin auf eine rasche Lösung bei der Zusatzfinanzierung des strategischen Militärtransporters drängt, denn ein grosser Teil der Produktion findet in Sevilla statt und sorgt für viele Arbeitsplätze, die unbedingt gesichert werden müssen. Spaniens Verteidigungsministerin Carme Chacón sprach am Mittwoch, dem 24. Februar 2010, sogar von einem Durchbruch in den monatelangen Verhandlungen, dies bestätigte bisweilen kein anderes Land. Es steht jedoch fest, dass keines der Partnerländer interessiert ist, den wichtigen Militärtransporter aus europäischer Entwicklung fallen zu lassen. Im Interesse aller Beteiligten wird das Programm, Kostenüberschreitungen und Verzögerungen hin oder her, bestimmt durchgezogen.