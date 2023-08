Airbus A400M, Partnerländer unterbreiten Angebot

Nach dem Druck seitens EADS auf das A400M Transporterprogramm bewegen sich die sieben Partnerländer und unterbreiten dem Konzern ein Angebot.

EADS drohte den sieben Partnerländern beim A400M Militärtransporter mit einem Programmausstieg, falls sie sich nicht an den zusätzlich entstandenen Kosten beteiligen werden. Nach langem hin und her unterbreiteten die Käufernationen dem Luft und Raumfahrtkonzern ein neues Angebot. Der Rüstungskonzern EADS prüft nun den Kompromissvorschlag zur Zusatzfinanzierung des strategischen Militärtransporters Airbus A400M und wird sich zu gegebener Zeit zum Ergebnis äußern. Das deutsche Verteidigungsministerium hatte am Montag, dem 15. Februar 2010, mitgeteilt, dass die A400M Partnerländer EADS einen neuen Vorschlag zur Finanzierung der Zusatzkosten unterbreitet hätten. Die sieben Partnerländer sind nach unterschiedlichen Medienberichten scheinbar bereit, zusätzlich bis zu 3,5 Milliarden Euro in das Programm einzuschiessen.